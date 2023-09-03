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"Синиця" перелетіла в Україну: деталі здачі ГУР вертольота РФ з екіпажем

Олексій Тесля
3 вересня 2023, 13:36 оновлено 3 вересня, 13:48
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Розвідники ГУР показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.
Мі-8
Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем / Колаж: Главред, Фото: скріншот

З'явилися подробиці спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, в результаті якої російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів в Україну разом з екіпажем.

У ГУР оприлюднили анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії" з циклу" Військова розвідка України".

Зокрема, в короткому відео розвідники показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.

відео дня

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це тільки питання часу...", – сказав російський пілот, якого можна побачити на відео.

Зазначимо, що спецоперація ГУР про передачу вертольота Україні отримала назву "Синиця".

Разом з пілотом в момент передачі на борту перебували два члени екіпажу. Останніх ліквідували розвідники ГУР.

Що відомо про вертоліт Мі-8АМТШ:

Вертольоти Мі-8АМТШ призначені для транспортування особового складу, а також різних вантажів всередині кабіни і на зовнішній підвісці.

Неофіційне найменування даної машини "Термінатор". При необхідності на вертоліт можна встановити комплекс керованого озброєння, який буде аналогічний вертольоту Мі-24.

Характеристики:

  • Маса, кг. порожнього 7260;
  • Нормальна злітна маса 11100;
  • Максимальна злітна маса 13000;
  • Максимальна швидкість, км / год 260;
  • Практична дальність, км 1200;
  • Практична стеля, м 6000;
  • Корисне навантаження - 34 солдата або 12 носилок з супроводжуючими або 4000 кг вантажу в кабіні або 3000 кг на підвісці.
Мі-8
Мі-8 / Фото structure.mil.ru

Озброєння:

  • Два 12.7-мм кулемети і задній кулемет ПКТ;
  • Бойове навантаження - 1400 кг на 6 вузлах підвіски.

Дивіться відео - в ГУР показали кадри перельоту Мі-8 РФ в Україну:

Screenshot
Вертоліт РФ перелетів в Україну / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.

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Ми-8 ГУР Військовий вертоліт війна Росії та України
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