"Синиця" перелетіла в Україну: деталі здачі ГУР вертольота РФ з екіпажем

З'явилися подробиці спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, в результаті якої російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів в Україну разом з екіпажем.
У ГУР оприлюднили анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії" з циклу" Військова розвідка України".
Зокрема, в короткому відео розвідники показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.
"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це тільки питання часу...", – сказав російський пілот, якого можна побачити на відео.
Зазначимо, що спецоперація ГУР про передачу вертольота Україні отримала назву "Синиця".
Разом з пілотом в момент передачі на борту перебували два члени екіпажу. Останніх ліквідували розвідники ГУР.
Що відомо про вертоліт Мі-8АМТШ:
Вертольоти Мі-8АМТШ призначені для транспортування особового складу, а також різних вантажів всередині кабіни і на зовнішній підвісці.
Неофіційне найменування даної машини "Термінатор". При необхідності на вертоліт можна встановити комплекс керованого озброєння, який буде аналогічний вертольоту Мі-24.
Характеристики:
- Маса, кг. порожнього 7260;
- Нормальна злітна маса 11100;
- Максимальна злітна маса 13000;
- Максимальна швидкість, км / год 260;
- Практична дальність, км 1200;
- Практична стеля, м 6000;
- Корисне навантаження - 34 солдата або 12 носилок з супроводжуючими або 4000 кг вантажу в кабіні або 3000 кг на підвісці.
Озброєння:
- Два 12.7-мм кулемети і задній кулемет ПКТ;
- Бойове навантаження - 1400 кг на 6 вузлах підвіски.
Дивіться відео - в ГУР показали кадри перельоту Мі-8 РФ в Україну:
Раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.
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