Як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця року: Жданов назвав найгірший та найкращий сценарії

Жданов озвучив найгірший та найкращий сценарії розвитку подій на війні в Україні / Фото УНІАН, Reuters

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов озвучив два сценарії розвитку подій на війні в Україні найближчим часом. Згідно з одним з них, до кінця року українська армія може звільнити щонайменше дві третини окупованих Росією територій країни.

"Ми можемо мати призупинення активної фази бойових дій, пов'язану зі збільшенням чисельності російської армії та недостатньою кількістю поставлених озброєнь для української армії. Це найгірший прогноз", - сказав експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"А найкращий прогноз - ми можемо щонайменше на дві третини просунутися вперед і звільнити нашу територію, яка сьогодні перебуває під окупацією", – сказав він.

Жданов зазначив, що Україна обирає військовий шлях вирішення цього конфлікту. Так експерт прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що визнання псевдореферендумів Росією повністю виключить можливість будь-яких переговорів з країною-агресоркою.

Експерт додав, що на фронті у вересні почався корінний перелом на користь України.

"Ми перехопили стратегічну ініціативу в цій війні та почали звільнення наших територій. Ми змусили їх перегрупуватися так, як треба було нам. Тепер ми диктуємо правила гри. Для них це початок стратегічного програшу в цій війні", - вважає Жданов.

Ситуація на фронті

ЗСУ продовжують контрнаступ. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лиману Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили в котел.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що поточної зими війна в "значній мірі" стихне, а навесні вже відбудеться вихід на кордони України 1991 року.

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