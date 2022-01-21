У лютому мільйон українців захворіють коронавірусом - МОЗ

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В Україні в лютому 2022 року очікується близько мільйона українців, які захворіють коронавірусом, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як підкреслив він в інтерв'ю Liga.net, за попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки і оборони, 59 тисяч людей може хворіти щодня коронавірусом в Україні.

"Сумарно близько 1 млн українців за лютий може захворіти. Я б назвав це досить оптимістичними прогнозами", - сказав Кузін.

За словами Кузіна, хвиля ковіда, викликана Омікроном, буде наростати дуже стрімко, але і спадати буде досить швидко.

"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спад, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки рано говорити. За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з досить швидким спаданням до першого квітня. По суті, це хвиля на півтора місяці максимум", - додав Кузін.

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Від редакції: спираючись на прогноз Кузіна про кількість захворювань коронавірусом в Україні в лютому (1 мільйон осіб), нескладно вирахувати, що щоденне число нових випадків ковіда в останній місяць зими може перевищувати 35 тисяч.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.

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