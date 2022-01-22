Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зону

Кількість нових випадків інфікування зростає з кожним днем.
Коронавірус атакує Україну. Ситуація погіршується з кожним днем. За останню добу в країні зафіксовано понад 22 тисячі нових заражень. У зв'язку з цим, області знову переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.
Як говориться на сайті МОЗ, станом на суботу, 22 січня, у "помаранчевій" зоні знаходиться вже 10 областей:
- Івано-Франківська - три критичні показники: за новими випадками, рівнем і динамікою госпіталізацій, з 24 січня Регіон переходить в "червону" зону;
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - критична Динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Житомирська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Чернігівська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Вінницька - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Хмельницька - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
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Нагадаємо, у Львові спалах COVID-19 серед дітей. А єдина в області лікарня Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих коронавірусом, переповнена.
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Автор: Уляна Виноградова