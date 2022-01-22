Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зону

Коронавірус атакував Україну / Reuters

Коронавірус атакує Україну. Ситуація погіршується з кожним днем. За останню добу в країні зафіксовано понад 22 тисячі нових заражень. У зв'язку з цим, області знову переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.

Як говориться на сайті МОЗ, станом на суботу, 22 січня, у "помаранчевій" зоні знаходиться вже 10 областей:

Івано-Франківська - три критичні показники: за новими випадками, рівнем і динамікою госпіталізацій, з 24 січня Регіон переходить в "червону" зону; Рівненська - критичний показник нових випадків, Сумська - критичний показник нових випадків, Чернівецька - критичний показник нових випадків, Львівська - критична Динаміка госпіталізацій, Тернопільська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків, Житомирська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків, Чернігівська - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків, Вінницька - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків, Хмельницька - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

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Нагадаємо, у Львові спалах COVID-19 серед дітей. А єдина в області лікарня Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих коронавірусом, переповнена.

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