Кадрові перестановки у ЗСУ: ще один речник несподівано залишив свою посаду

Після Ігната, якого звільнили з посади речника Повітряних сил, з посади пішов також речник ОСУВ "Таврія".

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Дмитро Лиховій несподівано залишив свою посаду речника ОСУВ "Таврія"/ колаж: Главред, фото: Facebook Dmytro Lykhoviy

Дмитро Лиховій звільнився з посади речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці 16 березня. Він зазначив, що припинив бути речником ОСУВ "Таврія" з 15 березня.

"Пост здав. Це ж армія (с). З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована – завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку. Вдячний кожному з них. Дякую командувачу, начальнику УЗГ, багатьом хорошим людям у командуванні, які йшли назустріч і сприяли. Попередникам у відділі, які заклали підвалини його стабільної роботи. Особлива подяка – кожному з членів нашої команди", – написав Лиховій. відео дня

Причину звільнення Лиховій не пояснив.

Також він зазначив, що повертається до виконання повсякденних обов'язків, але не уточнив, яких саме.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Ексречник Повітряних сил ЗСУ тепер працюватиме на іншому напрямку, зазначив командувач ПС.

Кадрові перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупуванням військ.

Пізніше стало відомо, що Залужному дають нову посаду – він стане послом України у Великій Британії. Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Залужний сам обрав дипломатичний напрямок для своєї подальшої роботи, і тому його було призначено на посаду посла у Великій Британії.

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