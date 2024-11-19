Питання виборів в Україні та План стійкості: Зеленський виступив у Раді

План стійкості складається з 10 пунктів.

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Виступ Зеленського в Раді / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко:

Зеленський представив у Раді внутрішній План стійкості

Зниження мобілізаційного віку в Україні не планується

Під час війни виборів не буде

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді "План стійкості". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що "План стійкості" складається з 10 пунктів:

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Єдність. Президент відкинув чутки про вибори - все після війни. Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Має бути створений Військовий омбудсмен. Зброя. Дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Гроші. Все, що можемо виробляти в Україні, має закуповуватися в Україні - локалізація виробництва. Енергетика. Будуть паспорти стійкості регіонів до кінця року. Наступного року паспорти генерації. Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Мають бути рамки металошукачів на вході в усі школи та інші держбудівлі. Зміцнення державного кордону. Громади. Людський капітал. Має бути Національний стандарт безбар'єрності. Потрібен інститут множинного громадянства. Потрібен перезапуск дипломатичної служби. Культура. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах. Політика Героїв. Залучення ветеранів на державну службу. Створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційних відділень. Додаткова плата для сімейних лікарів за контракт із ветераном. Введення 11 000 фахівців із супроводу ветеранів наступного року. Квартири для ветеранів.

Зеленський також заявив, що зменшення мобілізаційного віку не буде.

Також до закінчення війни не будуть проводитися вибори.

"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", - наголосив президент.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна вже 1000 днів веде запеклу повномасштабну війну з російськими загарбниками. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський заявив, що це битва "за майбутнє України та кожного з нас".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на східних напрямках фронту дійсно складна, є повільне просування російських окупантів.

Крім того, Зеленський говорив, що обраний президент США Дональд Трамп почув основні принципи, на яких базується позиція України щодо миру. За адміністрації Трампа війна завершиться швидше.

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