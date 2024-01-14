"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

В Україні хочуть домогтися перемоги на фронті і не планують погоджуватися на заморозку війни. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Давосі, повідомляє Радіо Свобода.
Він додав, що Україна буде тримати курс на звільнення всіх окупованих територій.
"Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме ніякого заморожування конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством ... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - сказав Єрмак.відео дня
Глава ОП також заявив, що партнери України не підштовхують до будь-яких територіальних поступок.
"Партнери вже знають нас і нашу позицію, і поважають її ... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, в тому числі лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс з нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включаючи питання Криму", - додав він.
"Замороження" війни в Україні
Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.
Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.
Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.
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