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"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

Ангеліна Підвисоцька
14 січня 2024, 23:14
Глава Офісу президента заявив, що Україні не планує йти на територіальні поступки.
Єрмак, ВСУ
В ОП сказали, чи піде Україна на територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

В Україні хочуть домогтися перемоги на фронті і не планують погоджуватися на заморозку війни. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Давосі, повідомляє Радіо Свобода.

Він додав, що Україна буде тримати курс на звільнення всіх окупованих територій.

"Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме ніякого заморожування конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством ... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - сказав Єрмак.

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Глава ОП також заявив, що партнери України не підштовхують до будь-яких територіальних поступок.

"Партнери вже знають нас і нашу позицію, і поважають її ... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, в тому числі лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс з нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включаючи питання Криму", - додав він.

"Замороження" війни в Україні

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.

Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.

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війна в Україні заморожений конфлікт вторгнення Росії Офіс президента Андрій Єрмак
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