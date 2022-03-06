З Бучі і Гостомеля не можуть вивезти людей, окупанти стріляють по цивільних

З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей/ На фото: знищена російська бронетехніка на вулицях Бучі, Reuters

З Бучі і Гостомеля поблизу Києва зараз неможливо евакуювати людей. Там тривають зіткнення і були випадки, коли російські окупанти розстрілювали мирних мешканців.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону українських каналів з посиланням на слова місцевих мешканців, пише Українська правда.

За словами Кулеби, для того, щоб вивезти людей, потрібен режим припинення вогню.

"На жаль, без режиму припинення вогню це неможливо зробити (евакуювати людей з Бучі та Гостомеля – ред.). Там відбуваються зіткнення…", – сказав Кулеба.

У Бучі зараз немає світла. При цьому, як розповіли місцеві мешканці, загарбники не дають їм виходити з укриттів.

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Були випадки розстрілу окупантами мирного населення. Так, російські військові просто на власному подвір’ї застрелили 69-річного чоловіка, при цьому його дружині наказали сидіти у погребі і не виходити.

Нагадаємо, евакуацію людей з Маріуполя і Волновахи, яку планували провести у суботу, 5 березня, довелося перенести, адже окупанти порушили домовленості про режим тиші і продовжили обстріли міст.

Раніше віцепрем'єрміністр – очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що українська влада розробляє план евакуації людей і з інших міст держави, де відбуваються бойові дії.

"Ми збираємо інформацію з усіх регіонів – Суми, Чернігів, Запоріжжя, Херсон, Київська область – ми про всіх вас пам’ятаємо і розробляємо маршрути евакуації", – сказала вона.

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