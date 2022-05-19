Десятки рашистів "перемололи" разом з технікою: ЗСУ завдали потужного удару на Донбасі

ЗСУ завдали потужного удару по російським окупантам / Нацгвардія

За добу на сході країни українські захисники ліквідували 40 російських окупантів, розповіли в оперативно-тактичному угрупованні Схід.

"Втрати ворога становлять: особового складу - 40, танків – 2, БТР – 2", - йдеться в повідомленні ОТГ Facebook.

Водночас за даними угруповання Об'єднаних сил, за добу в Донецькій та Луганській областях знищено 8 ворожих танків та 14 одиниць бойової броньованої техніки.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрати в живій силі і техніці", - йдеться у зведенні.

За добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили 8 ворожих танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

читайте такожЗалужний розкрив головкомам НАТО головний напрямок контрудару ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Читайте ще: