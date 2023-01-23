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"Колони будуть вдиратися через кордон": Жданов розкрив сценарій можливого повторного наступу РФ

23 січня 2023, 19:17
Військовий експерт зауважив, що на території України зараз перебуває вже понад 300 тисяч особового складу росіян.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов розкрив сценарій можливого повторного наступу РФ / Мінобоорони РФ, сайт Кремля, Главред

Якщо російські окупаційні війська зважаться на новий наступ на Україну, то вони діятимуть за тим сценарієм, який намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", - розповів Жданов в ефірі 24 каналу.

Як зазначив військовий експерт, єдина різниця може полягати у тому, що у лютому 2022 року окупанти могли майже вільно пересуватися територією України. Хоча й тоді українські захисники завдавали ударів по ворожій техніці за допомогою авіації, артилерії та мобільних груп CCO.

"Зараз же окупанти будуть змушені розгортатися у передбойовий чи бойовий порядок вже на самому кордоні. Адже ми облаштовуємо кордон як лінію оборони. І штурм почнеться безпосередньо на кордоні України", - пояснив Жданов.

Він зауважив, що на території України зараз перебуває вже понад 300 тисяч особового складу росіян. Вони ущільнюють оборону, насичують першу лінію військами, створюють другу лінію оборони. Водночас експерт не бачить, щоб загарбники формували ударне угруповання, яке може здійснювати масштабну наступальну операцію.

Жданов припустив, що росіяни намагатимуться збільшувати натиск на одному оперативному напрямку, як це відбувається на Донеччині. Військовий експерт нагадав, що, за даними німецької розвідки, Росія зможе сформувати ударне угруповання не раніше квітня.

"Зараз у Росії не та кількість військ для того, аби починати вторгнення, наприклад, через кордон у Харківській області", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій цьогоріч.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно також заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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