'Історія складніша': в Раді відповіли, як Україна буде регулювати Tik-Tok

Нардеп зазначив, що Україна співпрацює із міжнародними партнерами для протидії тоталітарної пропаганди у соцмережах.

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В Раді пояснили, чи будуть регулювати Tik-Tok в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay, УНІАН

Україна активно співпрацює із країнами Заходу для ефективної синхронізації протидії високотехнологічним соціальним мережам, зокрема китайській мережі Tik-Tok. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

За його словами, компанії TikTok є офіс юридичної підтримки у Варшаві, де працюють приблизно 200 осіб, які займаються модерацією контенту, розподіленого між російськомовним та україномовним сегментами, що поширюються в Україні.

"І можна було б видихнути і сказати, що дійсно співпраця триває. Але специфіка TikTok у тому, що в "Телеграмі" на створення і розкрутку акаунта потрібен тривалий період, то створення акаунта тими, у кого набита рука у TikTok, йде швидше. Тобто створення акаунта триває десь 30 секунд, і його розкрутка ще кілька днів, головне - хайповий власний контент, який TikTok-тренди самі підтягують. І це не складно зробити, тому тут складніша історія", - зазначає нардеп.

Юрчишин зазначає, що Китай, на відміну від Європи, не має обмежень у використанні штучного інтелекту, що дає йому технологічну перевагу над регульованими європейськими системами. Через це виникають труднощі в контролюванні TikTok.

Він додає, що вдосконалення регулювання всіх соцмереж передбачає те, щоб TikTok теж надавав більш ефективні інструменти для модерації чутливого контенту.

"В принципі, розуміючи, що коріння TikTok походить із технологічно більш розвиненого Китаю, то вони виконують усі вимоги. Ось вам, будь ласка, бенефіціарна система, де немає жодної урядової структури (але ми розуміємо, що таке бізнес у Китаї, і чи реально те, як можна вести бізнес у Китаї, не маючи жодних зв'язків з урядом). Ось вам система модерації - будь ласка, ви повідомили, ми перевірили, і через 72 години акаунт знесено. Просто він перейменовується дуже швидко, створюється дуже швидко, і це, вибачте, як іти проти течії - все одно буде постійно зносити, тому що вода пре і пре", - наголошує він.

Народний депутат зазначає, що співпраця з високотехнологічними соціальними мережами, як-от TikTok, є глобальним питанням, а не лише українським.

Дивіться відео інтервʼю Ярослава Юрчишина Главреду щодо заборони Telegram в Україні:

Він також підкреслює, що Центр протидії дезінформації та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки взаємодіють із міжнародними партнерами для координації зусиль у протидії загрозам. Крім того, тема російської пропаганди на Заході зараз є однією з головних для СтратКому НАТО.

"Ми як держава працюємо з центром у Гельсінкі та іншими центрами, і тут наш досвід часто є передовим - його вивчають, аналізують для того, щоби покласти у взаємодію із соціальними мережами та поширенням тоталітарної пропаганди в розвинених країнах. На жаль, рішень ніде у світі немає", - говорить Юрчишин.

За словами нардепа зараз спостерігається розкол у Сполучених Штатах через президентську та виборчу кампанії. Також у багатьох країнах світу крайні праві та ліві політичні сили демонструють високі результати на виборах, часто використовуючи маніпулятивні та пропагандистські методи.

"Тому демократія ще має знайти ефективні механізми захисту себе від дезінформації та пропаганди", - резюмував він.

Хто такий Ярослав Юрчишин Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Регулювання соцмереж в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт 8038, який надає йому повноваження вводити санкції проти Росії, Ірану та інших країн, включаючи можливу заборону соцмережі TikTok на території Сполучених Штатів. Тим часом в Україні теж ведуться заходи щодо блокування окремих акаунтів у цій соцмережі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії більшість українців отримують новини через Telegram, але вже триває робота з регулювання правил цієї соцмережі в Україні. Про це заявив голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин, підкресливши, що не йдеться про контроль інформації.

Апарат Верховної Ради також має намір обмежити використання Telegram за рекомендацією РНБО, повідомив Юрчишин, депутат від партії "Голос".

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