'Можуть завдати несподіваного удару': у ЗСУ розповіли, з якого напрямку РФ може раптово атакувати

Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога, підкреслила речниця ОК "Південь".

У ЗСУ назвали напрямок, з якого окупанти можуть несподівано атакувати / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська наразі сконцентрували свої сили на східному напрямку. Водночас загарбники можуть завдати несподіваного удару з півдня нашої країни. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору – вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару", - пояснила Гуменюк.

За її словами, українські захисники готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога. Водночас речниця ОК "Південь" зауважила, що окупанти постійно змінюють тактику, маневруючи усіма наявними ресурсами.

"Навіть якщо спостерігати за корабельним угрупуванням – носії, навіть без особливих причин, можуть з'являтися та заходити до пунктів базування", - пояснила Гуменюк.

Загроза повторного наступу РФ

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розкрив сценарій повторного наступу росіян. За його словами, якщо російські окупаційні війська зважаться на новий наступ на Україну, то вони діятимуть за тим сценарієм, який намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни.

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", - розповів Жданов.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Нещодавно військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупаційні війська вже намагаються йти у наступ, проте Збройні сили України не дають їм цього зробити. За його словами, якщо ЗСУ відійдуть з Бахмута, то наступ почнеться відразу.

Він підкреслив, що у разі наступу росіяни будуть йти в лоб, в обхід – як завгодно. У них немає варіантів, адже мета "СВО" не досягнута, а ресурси ще є.

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