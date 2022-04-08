"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантів

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що після Бучі рятувальники почали також розбирати завали в Бородянці. При цьому вони там побачили ще більше жертв.

"Почалися роботи з розбору в Бородянці. Там ще страшніше. Ще більше жертв, а що буде, коли світ дізнається всю правду про те, що військові РФ накоїли в Маріуполі. Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив у Бучі. Така ж жорстокість, такі ж злочини", - заявив глава держави у відеозверненні.

За словами Зеленського, з'явилася інформація про те, що російські пропагандисти готують дзеркальну відповідь на те, що сталося в Бучі. Вони збираються так показати жертви в Маріуполі ніби це зробили не російські військові, а українські захисники.

Для цього окупанти збирають трупи, вивозять їх, і можуть використовувати в тих місцях, де розроблені пропагандистські сценарії.

"Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий військовий злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - зазначив президент.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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