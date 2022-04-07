Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії

Якби у світі не було 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки не було, каже президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не тільки продемонстрували світу свою сміливість і відвагу під час війни з російськими окупантами, а й готові ділитися своєю хоробрістю з рештою світової спільноти.
Про це повідомив глава Української держави в новому відеозверненні.
"Якби у світі не було 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки не було для міжнародної безпеки, жодної небезпеки для народів не було. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що громадяни України будуть вчити світ бути "не просто трохи, а на повну сміливими", якими є самі.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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