Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не тільки продемонстрували світу свою сміливість і відвагу під час війни з російськими окупантами, а й готові ділитися своєю хоробрістю з рештою світової спільноти.

Про це повідомив глава Української держави в новому відеозверненні.

"Якби у світі не було 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки не було для міжнародної безпеки, жодної небезпеки для народів не було. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що громадяни України будуть вчити світ бути "не просто трохи, а на повну сміливими", якими є самі.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: