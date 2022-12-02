Ворожі удари не страшні: Україна отримала від Іспанії перші системи ППО Hawk

Іспанія й надалі надаватиме нашій країні військову допомогу / Вікіпедія

Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Так, наша держава отримала від Іспанії першу партію зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

За словами Резнікова, разом з міністром закордонних справ Маргаритою Роблес, вони вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідали воїнів у госпіталі в Одесі.

Глава українського Міноборони наголосив, що Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

"Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші перші Hawk вже надані Іспанією", - написав міністр.

Що таке система Hawk

MIM-23 Hawk - американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений компанією Raytheon. Систему розробили ще в 1960-х роках, але відтоді неодноразово модернізовували.

Спершу комплекс був призначений для знищення літаків, пізніше його було доопрацьовано для перехоплення ракет. MIM-23 Hawk може знищувати повітряні цілі дальністю до 45-50 км при максимальній висоті перехоплення 18 км. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Свого часу Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО. У 1994 році в армії США MIM-23 Hawk замінили на MIM-104 Patriot.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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