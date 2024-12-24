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"Інспектор з військового обліку": в Україні з'явиться нова професія - що відомо

Даяна Швець
24 грудня 2024, 22:29
178
Полковник зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення військовому обліку приділяли набагато менше уваги.
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В Україні затверджено професійний стандарт для інспекторів з військового обліку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • "Інспектор з військового обліку" - що це за нова професія
  • Як військовий облік виходить на новий рівень

Нещодавно Національне агентство кваліфікацій офіційно зареєструвало професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Цей документ стане орієнтиром для всіх українських підприємств, які планують наймати працівників на відповідну посаду.

Докладніше про цей стандарт розповів у коментарі для АрміяInform полковник Олексій Дудка, головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки Генерального штабу ЗСУ.

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За його словами, зареєстрований 19 грудня стандарт має національне значення.

"Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця — інспектора з військового обліку — ознайомившись з цим а, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання", - заявив Дудка.

Полковник зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення військовому обліку приділяли набагато менше уваги.

"Зараз, коли на порядку денному є питання мобілізації, питання наявності особового складу, держава серйозно почала задумуватись над цим, а справжніх фахівців з цього питання немає. Згаданий стандарт впорядковує ці питання, як для роботодавців, які винаймають цих спеціалістів, так і для звичайних громадян, військовозобов’язаних, які працюють на всіх підприємствах нашої країни.

Принаймні, фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов’язок перед державою", — додав Олексій Дудка.

Тепер цей документ стане важливим інструментом для навчання та підготовки фахівців, які мають вирішувати мобілізаційні питання в країні.

"Перше, що мають зробити підприємства, які ознайомляться з цим стандартом — направити свого спеціаліста на навчання. Зараз біля двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де в тій чи іншій мірі навчають цій науці. І після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту.

І тоді якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться, причому в геометричний прогресії… І, розповідаючи про роботу над цим стандартом, не можу не згадати, що народився він також завдяки тому, що мені, як одному з розробників, активно допомагали мої колеги.

Це ідеолог системи „Оберіг" полковник Олександр Правдивець та полковник Олег Павловський, який багато років опікується питаннями військового обліку в країні. І загалом, стандарт — це плід праці робочої групи з представниками від Міноборони, Генерального штабу та наукової спільноти, бо в групі було 3 доктори наук і 2 кандидати в доктори наук", - резюмував полковник Олексій Дудка.

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Нагадаємо, Главред писав, що в Міноборони просять відкласти підготовку закону про демобілізацію. На такий крок хочуть піти через ризик зниження укомплектованості бойових підрозділів.

Також віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив про 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до кінця війни. Він представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва. За його словами, попри усі біди, які принесла агресор Росія, їй не вдалося захопити або знищити головне.

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Що відомо про реєстр "Оберіг"

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років, повідомляє Вікіпедія.

Ця електронна інформаційна система для збору, зберігання, обробки та використання персональних даних створена для забезпечення військового обліку громадян України. Створення і робота реєстру фінансується коштом держбюджету та інших джерел.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ мобілізація в армію Генштаб ЗСУ війна Росії та України ТЦК та СП
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