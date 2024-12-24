50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до кінця війни - Чернишов

Олексій Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

https://glavred.net/ukraine/50-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta-gotovy-vernutsya-v-ukrainu-do-konca-voyny-chernyshev-10624835.html Посилання скопійоване

Чернишов вважає, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України / колаж: Главред, фото: Олексій Чернишов / Facebook, УНІАН

Основні тези Чернишова:

Чоловіки, які виїхали, залякані можливою мобілізацією в Україні

Буде створено Агентство національної єдності

До 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так, як воно є", - сказав Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. відео дня

За його словами, у зв'язку з цим у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією і військово-обліковими документами. Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

Зокрема, при відомстві буде створено Агенцію національної єдності, а далі воно відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн будуть створені "Хаби єдності".

Також Чернишов повідомив, що Міннацєдинства працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність, а також спеціальної цифрової платформи Unity App.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він підкреслив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України поки що не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

Крім того, у зв'язку із запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

Читайте також:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред