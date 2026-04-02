Інсценування смерті та операції в РФ: командир РДК Капустін дав інтерв’ю Дудю

Капустін зізнався, що в лавах РДК воюють колишні вагнерівці.

Інтерв'ю White Rex Капустіна Дудю

Головне із інтерв’ю Капустіна:

Інсценування смерті було потрібне для того, щоб врятуватися від замаху

Це дозволило порушити роботу спецслужб Росії

До повномасштабного вторгнення він не мав бойового досвіду

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін, також відомий як White Rex, дав інтерв’ю російському журналісту та блогерові Юрію Дудю. Він розповів про інсценування своєї смерті, бойовий досвід та операції на території Росії.

Інсценування загибелі лідера РДК

Капустін розповів, що суть операції полягала не в тому, щоб інсценувати загибель, а в тому, щоб врятувати його від замаху, що готувався.

"Суть цієї операції була не в грошах. Те, що вийшло розкрутити РФ на найдорожчий короткометражний фільм в історії ФСБ, на 500 тисяч доларів за кілька секунд — це побічно. Основне завдання полягало, безумовно, в іншому", - зауважив він.

За його словами, головною метою було порушення роботи спецслужб і внесення хаосу в їхню діяльність, а також демонстрація реальної неефективності їхньої роботи.

Ще одна мета, як пояснив Капустін, — у викритті зрадника у своїх лавах, який пішов на співпрацю з російськими силовиками.

Лідер РДК підкреслив, що 500 тис. доларів, які росіяни передали за "ліквідацію", переказувалися через криптовалюту. Він припустив, що якби не передноворічний період і прагнення силовиків порадувати своє керівництво замість перевірки інформації, йому довелося б зникнути з поля зору на довший термін.

Бойовий досвід

Капустін наголосив, що не мав бойового досвіду до повномасштабного вторгнення російської армії у 2022 році. Тому він навчався у тих, хто раніше вже був у запеклих боях.

Хто воює в лавах РДК

Крім того, він розповів про те, що в лавах РДК воюють колишні вагнерівці.

За його словами, процес вербування розпочався ще у 2023 році в експериментальному порядку. Водночас підрозділ живе на зарплати від Міноборони України, які частково "перерозподіляються" для потреб корпусу.

Операції на території Росії

Говорячи про операції на території Росії Капустін підкреслив, що це не лише медійна складова та підняття бойового духу української армії, а й військова.

"Ми, безумовно, відволікаємо на себе дуже серйозні сили. Отже, десь на іншій ділянці фронту наші бойові товариші можуть перепочити. Тиск на їхні позиції зменшується, тому що резервів у ЗС РФ немає", - пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 27 грудня з’явилися повідомлення про те, що на фронті загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Зазначалося, що його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

1 січня стало відомо, що вбивство Дениса Капустіна, який воює проти країни-агресорки Росії у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби РФ та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів. Зараз командир РБК знаходиться в Україні і продовжує виконання поставлених завдань.

Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

