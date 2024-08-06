"Саме цієї мети добиватиметься Путін": Кремль має хитрий план щодо України – Морозов

Глава Кремля хоче добитися перелому у війні на користь РФ, щоб мати кращу позицію на переговорах.

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Путін хоче добитися перелому у війні на користь РФ, зазначає Морозов/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи планує відкривати другий фронт і нападати на країни НАТО. У глави Кремля інша мета – він хоче переламати фронт в Україні на користь російських окупантів, щоб мати кращу перемовну позицію на майбутнє.

Таку думку висловив політолог Олександр Морозов (Прага) в інтерв'ю Главреду. У той же час він зазначив, що не можна виключати ризик здійснення Росією різних провокацій на кордоні з країнами Альянсу.

"Не думаю, що протягом 1-2 років Росія розв'яже війну на східному фланзі НАТО. Утім, не можна виключати досить небезпечних провокацій, оскільки військова активність висока, й інциденти трапляються. Приміром, уже були такі провокації, як падіння російського дрона на території Румунії або епізод у Польщі", – сказав Морозов.

Він зазначив, що на кордонах НАТО і Росії йде посилення угруповань і прикордоння. Але, за словами політолога, він не бачить сценарію атаки російських військ на НАТО до березня-травня наступного року.

"Очевидно, що Путін поставить перед генералами і Генштабом завдання забезпечити перелом на фронті в Україні. Американські ініціативи передбачають перехід до мирних перемовин після перелому на фронті якраз на користь України. Тому Кремль буде прагнути поліпшити свою перемовну позицію на полі бою. Саме цієї мети добиватиметься Путін, а не відкриття другого фронту", – зазначив Морозов.

Дивіться відео, в якому Олександр Морозов розповів, чому наразі неможливі перемовини України і РФ:

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що РФ просунулась на трьох напрямках, і розкрили загрозу для важливого міста. Росіяни рідко проводять механізовані штурми на Покровському напрямку, ворог покладається на важку тактику піхоти, зазначили в ISW.

Також раніше військовий ЗСУ пояснив, чому армії РФ вдається просуватися на фронті. Окупанти незначно просунулися на Покровському напрямку, тому що прокладають собі шлях до своїх цілей великою кількістю своїх загиблих і поранених.

Нагадаємо, повідомлялося, що РФ перекидає додаткові війська на Харківщину – в ЗСУ пояснили ціль окупантів. В ОТУ "Харків" зазначили, що росіяни залучають до бойових дій іноземних громадян, яких обманом або примусово змушують йти в бій.

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