"Ідеальний чоловік"-різник: що відомо про жорстокого вбивцю, який розчленував свою дівчину

Петро Бігун - головний підозрюваний у жахливому вбивстві власної дівчини / скріншот

Успішний адвокат, актор, коуч з особистісного росту, мотиваційний спікер і навіть кандидат у народні депутати - це все відноситься до однієї людини - Петра Бігуна. Саме він є єдиним підозрюваним у жорстокому вбивстві своєї дівчини Ольги Давиденко, яку задушили і розчленували.

За даними руху Чесно, Бігун народився 1985 року в місті Дудінка Красноярського краю в Росії. Пізніше він переїхав до Києва, де працював у столичній прокуратурі на посаді слідчого з особливо важливих справ.

Він був керівником адвокатського бюро "Бігун Бенджамін", охоронного підприємства "Хорт", "Сарго Вінч" і "Таргет менеджмент".

Петро Бігун - головний підозрюваний у жахливому вбивстві власної дівчини / Facebook: Петро Бігун

Спроби піти в політику

У 2019 році Бігун намагався потрапити до Верховної Ради як самовисуванець по 222-му київському округу, однак у нього не вийшло.

У 2020 році він намагався стати депутатом Київської міськради від партії "Правий сектор". Однак партія не подолала прохідний бар'єр і йому знову не вдалося стати політиком.

Петро Бігун - головний підозрюваний у жахливому вбивстві власної дівчини / Facebook: Петро Бігун

Бігун брав участь у телешоу

У 2019 році він став учасником шок "Одруження наосліп", де голосно заявив, що він "ідеальний чоловік" і шукає собі "ідеальну жінку".

"Думаю, я ідеальний чоловік. Я власник юридичної компанії. Наша команда займається цивільними, кримінальними справами, господарськими сімейними... Люблю займатися саморозвитком", - говорив про себе Бігун.

Махінації за участю Бігуна

За даними "Наші гроші", у 2017 році Бігун зміг стати новим формальним власником ТРЦ Victoria Gardens у Львові. І що цікаво, зробити це він зміг після рейдерської атаки. Однак пізніше суд наламав плани адвоката і зупинив рейдерство.

У тому ж році він отримав шикарний подарунок - квартиру в Києві. Нібито цю нерухомість він взяв у борг 1,85 млн грн від генерал-майора СБУ часів Януковича.

До цього він вже отримував столичну квартиру в подарунок площею 86 кв. м. Пізніше він оформив іпотеку і відразу ж отримав у борг 1,85 млн грн від Дмитра Білоуса. Ці гроші він повинен був повернути до листопада 2018 року.

Петро Бігун - головний підозрюваний у жахливому вбивстві власної дівчини / Facebook: Петро Бігун

П'яний Бігун потрапив в аварію

У 2016 році бігун купив автомобіль Mercedes-Benz S500L 2005 року випуску. Вже в грудні того ж року він сів п'яним за кермо і потрапив в аварію. Суд визнав адвоката винним, але пізніше закрив справу через те, що нібито закінчився термін накладення адміністративного стягнення.

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Жорстоке вбивство на Київщині

Нагадаємо, Ольга Давиденко повернулася з Польщі і почала жити з Петром Бігуном. Вона розповідала своїм подругам, про те, що знайшла кохану людину і хоче влаштувати з ним особисте життя.

У травні дівчина перестала виходити на зв'язок, а вже в червні на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві знайшли валізу з відрізаними жіночими кінцівками і фрагментами хребта. Правоохоронцям дивом вдалося з'ясувати, ким була вбита - подруга дівчини впізнала її за брендовими речами.

Пізніше стало відомо, що Бігун задушив Ольгу під час сварки і вирішив приховати злочин. Він розчленував тіло і вивозив органи на різні звалища. У його холодильнику знайшли заморожені язик, матку, нирку і серце дівчини.

Бігуну загрожує до 15 років за ґратами.

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