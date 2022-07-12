Язик та серце заморозив: адвокат та наречений із ток-шоу убив та розчленував кохану на Київщині

Чоловік задушив свою кохану та намагався приховати злочин. Він розчленував тіло - органи лежали в його холодильнику.
У Київській області правоохоронці затримали жорстокого нареченого-різника. Він під час сварки убив свою кохану, розчленував її та час від часу викидав органи та рештки у різних місцях. Загиблу дивом впізнала знайома по брендових речах. Про це повідомляє поліція Київської області.
На початку червня на березі водойми у селі Нові Безрадичі місцеві знайшли валізу з відрізаними жіночими кінцівками та фрагментами хребта. Усе це було ретельно замотане у жіночий одяг.
Правоохоронці дивом вияснили, ким була вбита. 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.
"Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний "портрет" вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили дану інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок" - сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Виявилось, що жінка жила з 36-річним успішним юристом та учасником ток-шоу про одруження. Після зникнення жінки чоловік кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі та викидав їх у різних місцях. Зловмисник діяв наче за методичкою, намагаючись уникнути камер відеонагляду.
Правоохоронці встановили, що саме цей чоловік убив жінку. Під час обшуків у його будинку виявили органи загиблої. Зловмисник вирівзав язик, нирку, матку та серце жінки, а потім заморозив. Увесь час органи лежали в нього в холодильнику.
читайте такожНа Сумщині син убив матір і розчленував тіло
"Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини" - додав Андрій Нєбитов.
Чоловік пояснив, що задушив кохану внаслідок конфлікту, а потім намагався приховати сліди злочину.
Зловмисника затримали. Його підозрюють в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.
Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік по-звірячому убив свою дружину та розчленував її. Зловмисника засудили до довічного ув'язнення. Як виявилось, жінка вийшла заміж за чоловіка, який у минулому вбив їхню спільну однорічну дитину. Згодом вона пробачила злочинця.
Інші новини:
- "За таке, с*ка, його розчленувати треба": в Одесі розлючені пасажири натовпом побили чоловіка
- Зберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивство
- Розчленований труп у смітнику в центрі Києва: копи встановили підозрюваного у вбивстві