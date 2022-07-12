Язик та серце заморозив: адвокат та наречений із ток-шоу убив та розчленував кохану на Київщині

У Київській області успішний юрист убив та розчленував свою кохану / Поліція Київської області

У Київській області правоохоронці затримали жорстокого нареченого-різника. Він під час сварки убив свою кохану, розчленував її та час від часу викидав органи та рештки у різних місцях. Загиблу дивом впізнала знайома по брендових речах. Про це повідомляє поліція Київської області.

На початку червня на березі водойми у селі Нові Безрадичі місцеві знайшли валізу з відрізаними жіночими кінцівками та фрагментами хребта. Усе це було ретельно замотане у жіночий одяг.

Правоохоронці дивом вияснили, ким була вбита. 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.

"Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний "портрет" вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили дану інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок" - сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Виявилось, що жінка жила з 36-річним успішним юристом та учасником ток-шоу про одруження. Після зникнення жінки чоловік кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі та викидав їх у різних місцях. Зловмисник діяв наче за методичкою, намагаючись уникнути камер відеонагляду.

Правоохоронці встановили, що саме цей чоловік убив жінку. Під час обшуків у його будинку виявили органи загиблої. Зловмисник вирівзав язик, нирку, матку та серце жінки, а потім заморозив. Увесь час органи лежали в нього в холодильнику.

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"Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини" - додав Андрій Нєбитов.

Чоловік пояснив, що задушив кохану внаслідок конфлікту, а потім намагався приховати сліди злочину.

Зловмисника затримали. Його підозрюють в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік по-звірячому убив свою дружину та розчленував її. Зловмисника засудили до довічного ув'язнення. Як виявилось, жінка вийшла заміж за чоловіка, який у минулому вбив їхню спільну однорічну дитину. Згодом вона пробачила злочинця.

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