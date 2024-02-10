"Вистачить до середини весни": з'явився тривожний прогноз щодо ситуації на фронті

Що довше США зволікають із допомогою, то більший відбиток це може мати на фронті, попередив Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив перспективи наступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував питання ймовірності уповільнення просування ЗСУ на фронті на тлі скорочення військової допомоги, зокрема, з боку США.

Незважаючи на те, що Європа зараз робить дуже багато для підтримки України (а країни ЄС узяли на себе роль того, хто підставив плече Україні в цей складний період), водночас американське лідерство є важливим", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що якщо Європа буде готова до кінця 2024 року виготовити 1,2 млн снарядів, а у 2025-му - за умови стабільного фінансування, буде пакет допомоги від США і запущено американське виробництво 1,5 млн снарядів, Європа може підтримувати Україну для ведення ефективних оборонних дій.

"Що стосується можливостей розвитку кампанії для ведення наступальних дій, для цього дуже важлива підтримка Сполучених Штатів", - упевнений він.

Співрозмовник попередив про те, що чим довше США зволікають із допомогою, тим більший відбиток це може мати на фронті.

"Зараз ми тримаємося за рахунок поставок пакетів допомоги, які були передані раніше (наприклад, завдяки їм ми отримали GLSDB та інші види озброєнь), але цього нам може вистачити до середини весни. Наприклад, до травня. А далі нам потрібно, щоб ці поставки активніше фінансувалися Сполученими Штатами", - додав Мусієнко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рік. Позиційна війна може бути корисною для накопичення сил і підготовки до нового прориву, але вона може і бути небезпечною, адже є ризик "заморожування" війни.

Нагадаємо, раніше Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру. Поблизу Часового Яру українським військовим потрібно більше артилерії, більше снарядів і боєприпасів, сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду зазначив, що через активність окупантів існує ризик втрати контролю над Авдіївкою. Якщо Росії вдасться закріпитися там, вона отримає значний тактичний виграш.

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