Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени

Коронавірус в Україні й надалі набиратиме обертів / Фото Reuters

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні восени 2021 буде гіршою, ніж навесні. Такий прогноз озвучила лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень і збільшення темпів вакцинації, передає РБК-Україна.

"Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - вважає Чумаченко.

Якщо українці виконуватимуть правила карантину - носитимуть маски, дотримуватимуться соціальної дистанції, то такого сценарію можна буде уникнути. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуації", - додала епідеміолог.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 9 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 908 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дитини. Було госпіталізовано 3 571 осіб; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб.

Цілодобово раніше коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб.

У Мелітополі Запорізької області - критична ситуація з захворюваністю на коронавірус. Ковідний госпіталь працює вже в чотирьох будівлях. Хворі лежать навіть в коридорі, всім потрібен кисень.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників з коронавірусу в регіонах України. Станом на 8 жовтня, в Україні в цілому було перевищено рівень захворюваності. Найвищий рівень захворюваності в Луганській області та Чернівецькій області.

Влада Києва поки не розглядає питання запровадження локдауну, однак, ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. Місто продовжує підготовку до запровадження спецпропусків на транспорт, повідомили в пресслужбі офіційного порталу Києва.