Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

МОЗ відзвітувало про 16 362 нові випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень зафіксували в Одеській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Зокрема, захворіли 1553 дитини і 431 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241 (добою раніше було 314); одужали - 4 720 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 514 005 осіб;
- одужали - 2 282 482 людини;
- летальних випадків - 58 081;
- проведено ПЛР-тестів - 13 164 600.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 721 випадок;
- Вінницька область - 302 випадки;
- Волинська область - 395 випадків;
- Дніпропетровська область - 1345 випадків;
- Донецька область - 949 випадків;
- Житомирська область - 550 випадків;
- Закарпатська область - 149 випадків;
- Запорізька область - 808 випадків;
- Івано-Франківська область - 381 випадок;
- Київська область - 525 випадків;
- Кіровоградська область - 103 випадки;
- Луганська область - 658 випадків;
- Львівська область - 1237 випадків;
- Миколаївська область - 342 випадки;
- Одеська область - 1418 випадків;
- Полтавська область - 574 випадки;
- Рівненська область - 562 випадки;
- Сумська область - 845 випадків;
- Тернопільська область - 614 випадки;
- Харківська область - 1025 випадків;
- Херсонська область - 716 випадків;
- Хмельницька область - 608 випадків;
- Черкаська область - 582 випадки;
- Чернівецька область - 611 випадків;
- Чернігівська область-342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус в Україні
За даними українського МОЗ, станом на 7 жовтня 12 областей країни відповідали "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
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