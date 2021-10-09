Коронавірус в Україні 9 жовтня: за добу виявили 15,9 тис. хворих на COVID-19

У МОЗ відзвітували про 15908 нових випадків коронавірусу. Це менше, ніж добою раніше. Найбільше заражень зафіксували на Одещині та Дніпропетровщині.
Станом на ранок суботи, 9 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 908 жителів країни. Зокрема, захворіли 1447 дітей та 298 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 571 осіб; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 529 913 осіб;
- одужали - 2 287 846 осіб;
- летальних випадків - 58 331;
- проведено ПЛР-тестів - 13 217 913.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 863 випадки;
- Вінницька область - 243 випадки;
- Волинська область - 328 випадків;
- Дніпропетровська область - 1291 випадок;
- Донецька область - 1080 випадків;
- Житомирська область - 622 випадки;
- Закарпатська область - 195 випадків;
- Запорізька область - 773 випадки;
- Івано-Франківська область - 334 випадки;
- Київська область - 676 випадків;
- Кіровоградська область - 107 випадків;
- Луганська область - 480 випадків;
- Львівська область - 1177 випадків;
- Миколаївська область - 333 випадки;
- Одеська область - 1310 випадків;
- Полтавська область - 376 випадків;
- Рівненська область - 492 випадки;
- Сумська область - 702 випадки;
- Тернопільська область - 444 випадки;
- Харківська область - 974 випадки;
- Херсонська область - 709 випадків;
- Хмельницька область - 646 випадків;
- Черкаська область - 553 випадки;
- Чернівецька область - 688 випадків;
- Чернігівська область - 512 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Києві
Станом на 9 жовтня в столиці зафіксовано 863 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 142 випадки більше, ніж 8 жовтня (721 випадок коронавірусу).
Всього в столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19. З початку епідемії в Києві видужали 222 425 осіб (186 за добу); померли 5 516 осіб (13 за добу).
У Київській області зафіксовано 137 688 випадків COVID-19 (676 нових випадків за добу). З початку епідемії в області видужали 128 433 особи (252 за добу); померли 2 945 осіб (10 за добу).
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб.
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показникив з коронавірусу в регіонах України. Станом на 8 жовтня, в Україні в цілому було перевищено рівень захворюваності. Найвищий рівень захворюваності в Луганській та Чернівецькій області.
Влада Києва поки не розглядає питання запровадження локдауну, однак, ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. Місто продовжує підготовку до введення спецпропусків на транспорт, повідомили в пресслужбі офіційного порталу Києва.