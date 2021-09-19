Хотіли влаштувати самосуд: у центрі Мелітополя автомобіль влетів у весільний натовп

Авто вилетіло на тротуар і збило трьох осіб / Нацполіція

У суботу, 18 вересня, в Запорізькій області в місті Мелітополь автомобіль ВАЗ на швидкості виїхав на тротуар і збив трьох людей.

Як повідомляє нацполіція Запорізької області, 23-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на тротуар, де збив трьох осіб - 35-річного чоловіка і двох жінок у віці 53 і 61.

"Постраждалих з численними травмами госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, постраждалі - це гості весілля, які стояли на тротуарі біля ресторану.

"Інцидент стався в самому центрі міста біля ресторану Крим, де в той момент відзначали два весілля. Попередньо відомо, що постраждалі, серед яких і мати нареченої, отримали переломи в результаті ДТП", - йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, водій автомобіля намагався втекти з місця ДТП, проте його затримали свідки аварії.

На момент ДТП він був тверезий. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У поліції також уточнили дані про постраждалих: це чоловік 1986 року народження, а також дві жінки 1968 і 1960 років.

Раніше повідомляли, що у Бердянську Запорізької області сталася ДТП з потерпілим. П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода. Зазначається, що за кермом авто перебував депутат міськради Микола Рудницький.