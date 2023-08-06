'Під ударом 'Мотор Січ': Світан розкрив плани масованих атак росіян

Роман Світан прокоментував масштабні атаки Росії та наголосив, що вони хочуть знищити "Мотор Січ".

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Світан розповів, що під ударом Росії була "Мотор Січ" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив, що росіяни намагаються знищити одне з провідних у світі виробництв зокрема з авіаційних двигунів, адже розуміє, що не зможе їм заволодіти.

На "Мотор Січі" виготовляються кращі авіаційні двигуни серед країн колишнього Радянського Союзу та Варшавського договору (до Організації Варшавського договору 1955 - 1991 входили - Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СРСР, Чехословаччина), передає 24 канал.

"Китай за допомогою "лівої схеми" намагався "Мотор Січчю" заволодіти. А зараз росіяни, розуміючи, що ніколи вони не побачать Запоріжжя та завод "Мотор Січ" вчиняють спроби його знищити, поки мають таку можливість", - зазначив Роман Світан.

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Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що 6 серпня РФ вдарила по Україні з усіх гармат. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Окупантам не дає спокою аеродром Старокостянтинова, який був обстріляний в черговий раз.

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами". Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ. Загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині. Частину ракет збито.

У ЗСУ прокоментували атаку РФ. Країна-агресор спрямовує свої зусилля на удари по аеродромах, але при цьому для українських військових це не створює суттєвих проблем.

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