"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з Україною

Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з Україною/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом часто згадує про переговори між Україною і Росією. Вони йому потрібні, щоб спробувати домовитися про перемир’я.

Для Путіна зараз дуже потрібне перемир’я, адже ситуація у війні розгортається зовсім не на його користь. Про це розповів російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, пише 24 канал.

Диктатор РФ хоче "заморозити" ситуацію на фронті. Йому це потрібно, щоб припинити наступ ЗСУ і постачання зброї Україні від західних партнерів.

"Зараз він відчайдушно хоче перемир'я та припинення вогню, щоб зберегти собі життя. Йому потрібно зупинити наступ української армії, припинити постачання зброї", – каже Піонтковський.

Російський опозиціонер пояснює, що Путін б’є по інфраструктурі України якраз для того, щоб схилити українців до переговорів. Але насправді він досягає зворотного ефекту і викликає ще більше ненависті до себе від громадян України.

У той же час західні партнери реагують на такі обстріли і погоджуються дати Україні ще більше зброї. Тому можна говорити, що Україна "побила" карту Путіна щодо знищення енергосистеми, зазначає Піонтковський.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився з приводу ймовірності мирних переговорів України з РФ. Він наголосив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним і його режимом, і наголосив, що про переговори може йти мова тільки після виходу військ РФ з українських територій.

У Росії дали задню та заговорили про переговори. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін вже готовий до переговорів щодо війни в Україні. Лавров додав, що Росія готова говорити з Заходом, якщо там запропонують "реальні пропозиції" з урахуванням інтересів, спрямованих на пошук компромісів.

Слова Лаврова про ймовірність переговорів з Москвою прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він зазначив, що єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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