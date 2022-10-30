"РФ дадуть відповідь на полі бою": МЗС про пропозицію Лаврова щодо переговорів

У МЗС відповіли на заяву РФ / УНІАН

Новий зерновий шантаж Росії і ймовірність переговорів з Москвою прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

В Facebook він відреагував на слова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про нібито готовність РФ обговорювати із Заходом "реалістичні пропозиції" щодо України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік", - написав речник МЗС.

"Той, хто дійсно прагне до переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів", - зазначив спікер.

Як зазначає Ніколенко, "заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, щоб виграти час на тлі поразок російської армії".

"Поки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - підкреслив спікер.

"Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Тільки спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу безпеці не тільки Європи, а й світу", - заявив Ніколенко.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін все ще готовий до переговорів по Україні. За його словами, Росія чекає, коли Захід зможе "запропонувати якісь серйозні підходи".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

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