Херсонський двірник, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу, знову взявся за мітлу

Двірник з Херсона став чемпіоном з джиу-джитсу / колаж Главред

49-річний шкільний двірник з Херсона, який став чемпіоном світу з бойового мистецтва джиу-джитсу, повернувся до колишнього життя.

Ігор Євтушенко, двірник 57-ї херсонської школи, приїхав з Об'єднаних Арабських Еміратів, де він виступав на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу, і привіз звідти золоту медаль.

Зараз чоловік продовжує тренуватися і тренувати інших. Крім того, він продовжує працювати в школі.

Ігор зізнається, що якихось особливих відчуттів після перемоги не відчув.

"Я і сам чекав, що буде щось незвичайне, що буде "ах", а пройшло все так, ніби нічого іншого і бути не могло. Повторюся, я не нервував, але почуття відповідальності перед своєю країною, містом, людьми, які збирали гроші на мою поїздку, звичайно, була. А те, що я привіз золоту медаль, нічого в моєму житті не змінило", - розповів чемпіон в інтерв'ю "Фактам".

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Більш того, тріумф в Еміратах приніс йому нові клопоти.

"Галасу навколо цього я зовсім не радий. Тим більше що тут же з'явилося багато недоброзичливців і заздрісників, які намагаються лити на мене бруд. Правда, є і ті, хто захоплюються, вітають. Але зіркою себе не відчуваю. Сьогодні, як завжди, взяв у руки мітлу і пішов прибирати шкільний двір", - зізнався 49-річний чоловік.

читайте такожШкільний двірник виявився чемпіоном України з джиу-джитсу: чоловік хоче поїхати на Чемпіонат світуНадалі ігор планує взяти участь у чемпіонаті Південної Америки в Бразилії, але збирати гроші на поїздку не має наміру.

"Ну вже ні. Якщо зберу гроші своїми силами - поїду. Ні - значить, іншим разом. Більше не хочу цього всього — зйомок, інтерв'ю, галасу навколо себе. Я людина скромна і непублічна. Незважаючи на те, що чемпіон світу", - розповів Ігор.

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