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Сусіди вже не встигли врятувати: на Херсонщині окупанти вбили вчительку французької мови

16 серпня 2022, 19:49

Жінка під час обстрілу встигла забігти до погреба. Але ворожий снаряд влучив прямо туди.

На Херсонщине погибла учительница французского языка
На Херсонщині окупанти вбили вчительку французької мови/ Facebook New Day UA, ua.depositphotos.com

У Херсонській області в селищі Нововоронцовка під час обстрілу російськими окупантами загинула вчителька французької мови місцевої школи Раїса Жовтоног.

59-річна жінка заховалася від обстрілу в підвал, проте ворожий снаряд знайшов її і там – він влучив просто у схованку вчительки. Її засипало. Місцеві мешканці одразу прибігли розбирати завали, проте врятувати жінку уже не вдалося. Це сталося 10 серпня, розповідає "Обозреватель".

У жінки залишилася доросла донька Олександра.

Педагог викладала французьку мову у Нововоронцовській школі №1 і була педагогом-організатором. Її колеги та учні тепло згадують вчительку.

Вміла прищепити любов до французької мови

"Вона була нашим класним керівником. Я пам'ятаю, що вона завжди була спокійною. Звичайно, могла прикрикнути на тих, хто сильно розійшовся. Але вона була доброю, чуйною", – розповідає випускник школи Євген.

За словами колишніх учнів, Раїса Петрівна вміла прищепити дітям любов до французької. Вона не змушувала завчати мову, а спонукала її полюбити і захотіти знати більше.

"Вона була для мене людиною, яка прищепила любов до цієї мови. Знаєте, є педагоги, які просто змушують заучувати слова, тексти іноземною мовою, в результаті учень самої мови не знає. А ось вона вміла піднести свій предмет так, що тобі хотілося все більше і більше знати, щоб читати французькі вірші, книги, пресу. Завдяки їй я вступила до вишу іноземних мов", – згадує її колишня учениця Вікторія.

Селище Нововоронцовка постійно перебуває під російськими обстрілами. Частина мешканців уже покинула населений пункт, проте багато хто не хоче виїжджати, адже тримають багато домашніх тварин і не знають, куди їх подіти.

Нагадаємо, на Донбасі під Бахмутом загинув 27-річний український військовий Дмитро Білоконь, який спеціально повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. Він загинув у свій день народження.

Також раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів ЗСУ.

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