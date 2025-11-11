Медики б'ють на сполох: в Україні фіксується забута хвороба часів Першої світової

Кількість таких випадків швидко зростає через суворі реалії сучасної позиційної війни.

https://glavred.net/war/mediki-byut-trevogu-v-ukraine-fiksiruetsya-zabytaya-bolezn-vremen-pervoy-mirovoy-10714295.html Посилання скопійоване

В Україні повернулася хвороба, яка була поширена в Першу світову війну / Колаж: Главред, фото: Зеленський, Генштаб ЗСУ

Ключові факти:

Газова гангрена повертається на фронт

Затримки евакуації спричиняють розвиток важких інфекцій

Обмежений доступ до антибіотиків і хірургії у перші дні після поранення робить лікування надзвичайно складним

Українські лікарі повідомляють про повернення газової гангрени - смертельно небезпечної інфекції, яку історично пов’язували з окопами Першої світової війни.

Сучасна позиційна війна, ускладнена використанням безпілотників, призвела до затримок евакуації поранених, що створює ідеальні умови для розвитку цієї рідкісної патології, пише The Telegraph.

відео дня

Газова гангрена, спричинена бактеріями Clostridium, розвивається в некротичних тканинах, які не отримують кисень. Вона руйнує м’язи з блискавичною швидкістю, викликаючи сильний біль, набряки та характерне тріскання газових бульбашок під шкірою. Без негайного лікування смертність наближається до 100%.

Медики розповідають, що до лікарень потрапляють військові з пораненнями, отриманими тижні тому. Через постійні атаки та загрозу з повітря, евакуація часто відбувається із затримкою, а перші дні після травми проходять у підземних стабілізаційних пунктах, де можливості лікування обмежені.

Хоча сучасна медицина має засоби боротьби з гангреною - хірургічне очищення ран і потужні антибіотики - їх застосування в умовах війни часто неможливе. Це призводить до зростання кількості випадків інфекцій, які вважалися зниклими з часів Другої світової.

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року, але є умови

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що війна може завершитися раніше 2026 року, якщо відбудуться фатальні події - наприклад, імпічмент Трампа або смерть Путіна.

А поки що, до березня, Росія продовжуватиме бойові дії максимально відчайдушно, але намагатиметься уникнути нових санкцій.

Прогнози щодо закінчення війни - останні новини

Нагадаємо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Що ще варто прочитати про ситуацію на фронті:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред