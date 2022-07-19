"Вантаж 200" з Волгоградської області: ЗСУ ліквідували командира розвідроти росіян

В Україні "демілітаризували" командира розвідроти / Фото Telegram Штірліц

Бійці ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів, які прийшли в Україну з війною. Цього разу стало відомо про "демілітаризацію" командира розвідувальної роти загарбників, капітана Дмитра Литвинова.

За інформацією полковника ЗСУ, блогера Анатолія Штефана ("Штірліца") на своєму каналі в Telegram, знищений командир розвідроти окупаційної російської армії зробив "жест доброї волі".

"Командир розвідувальної роти капітан Дмитро Литвинов зробив "жест доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава Нації!"- написав він.

Також про його смерть в Україні повідомили пропагандистські видання РФ. Як зазначили на одному з сайтів, окупант був родом з Волгоградської області, де його й поховають.

Пропагандисти також заявили, що загарбник загинув "при виконанні спеціального завдання".

Як повідомляв Главред, в Мелітополі був ліквідовано російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну і українців.