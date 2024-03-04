Грозєв розкрив імена кілерів, які намагалися вбити Зеленського в лютому 2022 року

Серед перелічених Грозєвим імен - відомі російські "розвідники".

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РФ неодноразово планувала вбивство Зеленського / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

До підготовки ліквідації президента Володимира Зеленського причетні відомі російські спецслужбісти Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга, відомі під псевдонімами "Олександр Петров" і "Руслан Боширов", заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Михайлу Зигарю.

Він зазначив, що "Петров" і "Боширов" прибули в Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ у складі елітної групи ГРУ.

"Вони були через Білорусь запущені, щоб бути неподалік Києва. Частина з них зайшла в Київ і готувала взяття політичного кварталу міста", - каже Грозєв. відео дня

За його даними, курирував цю групу генерал ГРУ Андрій Авер'янов. Ці ж силовики до війни підривали склади з боєприпасами у Чехії та Болгарії.

За даними Грозєва, частина цієї групи загинула. Решта покинули територію України.

Хто такі Петров і Боширов Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга - ймовірні співробітники ГРУ Росії. За версією Великої Британії, російські військові розвідники брали участь в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському Солсбері 2018 року. За версією влади Чехії, Мішкін і Чепіга також причетні до вибухів на складі зброї в чеському селі Врбетіце 2014 року, через які у квітні 2021-го з Чехії вислали російських дипломатів. У 2021 році вони отримали "підвищення" і тепер працюють на Кремль, зазначав виданню Novinky.cz Христо Грозєв із проєкту Bellingcat.

Росія намагалася вбити Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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