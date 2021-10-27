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"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко

27 жовтня 2021, 13:30

Раніше нардеп неабияк насмішив українців власною версією цін на продукти.

Бессарабський ринок
Микола Тищенко часто навідується на Бессарабський ринок / УНІАН

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вкотре осоромився, розповівши про нереально низькі ціни на продукти. Виявилося, що він насправді ходить на столичний Бессарабський ринок та купує там м'ясо і сало.

ЗМІ поспілкувалися з продавчинями на "Бессарабці" та показали реальний прайс на продукти з найдорожчого ринку столиці. Для продавчинь залишається загадкою те, чому колишній ресторатор назвав якісь нереально низькі ціни на звичайні продукти, пише "Сьогодні".

В "розповіді" Тищенко особливе місце зайняло м'ясо. Шматок сала нардепу обходиться нібито в 50 гривень за кілограм, на Бессарабському ринку він навіть яловичину за 50 гривень знайшов, а якщо походити, то і за 20 можна урвати.

А ось справжні ціни з улюбленого ринку "Слуги народу":

  1. кілограм яловичини коштує від 200 гривень,
  2. Свинина – 140.
  3. Свинячі ребра обійдуться у 130,
  4. Печінка – 59,
  5. Антрекот – 180 гривень/кг.
  6. Качка – 180 гривень/кг,
  7. Сало – від 150 до 500 гривень/кг.

Продавчині ринку підтвердили, що Тищенко іноді заходить на Бессарабський ринок за салом. Щоправда, кажуть, торгується до останнього. Інша продавчиня щиро здивувалася "яловичині за 20 гривень", про яку говорив нардеп.

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"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс!",- сказала жінка.

Тищенко і нереальні ціни на продукти: коротко

  • Журналісти у кулуарах Ради спитали Тищенка, чи знає він про реальні ціни на продукти.
  • Він сміливо відповів, що "звісно", адже постійно закупляється на ринку.
  • Нардеп заявив, що купує кілограм яловичини по 50 – 70 гривень за 1 кілограм.
  • Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12 – 28 гривень.
  • Такі нереальні цифри викликали обурення у соцмережах.

Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на харчові продукти у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед харчових продуктів найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.

viber
Микола Тищенко ціни на продукти Бессарабський ринок
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