"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко

Микола Тищенко часто навідується на Бессарабський ринок / УНІАН

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вкотре осоромився, розповівши про нереально низькі ціни на продукти. Виявилося, що він насправді ходить на столичний Бессарабський ринок та купує там м'ясо і сало.

ЗМІ поспілкувалися з продавчинями на "Бессарабці" та показали реальний прайс на продукти з найдорожчого ринку столиці. Для продавчинь залишається загадкою те, чому колишній ресторатор назвав якісь нереально низькі ціни на звичайні продукти, пише "Сьогодні".

В "розповіді" Тищенко особливе місце зайняло м'ясо. Шматок сала нардепу обходиться нібито в 50 гривень за кілограм, на Бессарабському ринку він навіть яловичину за 50 гривень знайшов, а якщо походити, то і за 20 можна урвати.

А ось справжні ціни з улюбленого ринку "Слуги народу":

кілограм яловичини коштує від 200 гривень, Свинина – 140. Свинячі ребра обійдуться у 130, Печінка – 59, Антрекот – 180 гривень/кг. Качка – 180 гривень/кг, Сало – від 150 до 500 гривень/кг.

Продавчині ринку підтвердили, що Тищенко іноді заходить на Бессарабський ринок за салом. Щоправда, кажуть, торгується до останнього. Інша продавчиня щиро здивувалася "яловичині за 20 гривень", про яку говорив нардеп.

Реклама

"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс!",- сказала жінка.

Тищенко і нереальні ціни на продукти: коротко

Журналісти у кулуарах Ради спитали Тищенка, чи знає він про реальні ціни на продукти.

Він сміливо відповів, що "звісно", адже постійно закупляється на ринку.

Нардеп заявив, що купує кілограм яловичини по 50 – 70 гривень за 1 кілограм.

Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12 – 28 гривень.

Такі нереальні цифри викликали обурення у соцмережах.

Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на харчові продукти у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед харчових продуктів найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.