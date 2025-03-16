Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

Ангеліна Підвисоцька
16 березня 2025, 21:39
2663
Графіки вимкнення світла вводять через російські атаки на енергооб'єкти.
Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня
Графік вимкнення світла на 17 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що відомо:

  • 17 березня діятимуть графіки відключення світла
  • Графіки відключення світла будуть запроваджені з 6:00 до 20:00

В Україні на понеділок, 17 березня, вводять графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть діяти з 6:00 до 20:00. Вони будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу. Для промислових споживачів обмеження не передбачаються.

відео дня

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти ... Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні об'єкти, заявив Герман Галущенко.

Незважаючи на те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.

Читайте також:

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення світла
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

22:45Україна
Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:57Світ
Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

21:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

Останні новини

22:45

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

21:57

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:39

Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

21:19

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

20:54

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
20:44

План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

19:55

"Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

19:54

Як вивести плями кави з килима: геніальна суміш із 4 інгредієнтівВідео

19:51

Чого коштуватиме Москві зустріч Трампа з ПутінимПогляд

Реклама
19:39

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

19:30

Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

19:15

У США вимагають територіальних поступок від України в обмін на гарантії безпеки

19:05

Чому у вікні літака є отвір – розкриваємо секрет ілюмінаторів

18:49

Тест на IQ: знайдіть заховану зефірку серед тюленів за 5 секунд

18:37

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

18:30

Більшість робить помилку: чому качкам не можна давати хліб і які альтернативиВідео

17:55

Справжня знахідка: ідеальні курячі котлети із секретним інгредієнтомВідео

17:40

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

17:35

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

17:23

Зіткнетеся з бідами та неприємностями: що не можна робити 17 березня, прикмети

Реклама
17:18

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

17:16

Незамінний і дешевий: як із користю використовувати оцет у саду

17:09

"Самостійно миє": чим займається таємнича дружина Леонтьєва насправді

16:27

Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

15:55

Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

15:53

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:32

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

15:24

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

15:01

"Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

14:54

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

14:53

Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

14:52

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

Реклама
12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

11:58

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

11:31

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти