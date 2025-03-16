Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

Що відомо:
- 17 березня діятимуть графіки відключення світла
- Графіки відключення світла будуть запроваджені з 6:00 до 20:00
В Україні на понеділок, 17 березня, вводять графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки будуть діяти з 6:00 до 20:00. Вони будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу. Для промислових споживачів обмеження не передбачаються.
"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти ... Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - йдеться у повідомленні.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні об'єкти, заявив Герман Галущенко.
Незважаючи на те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.
Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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