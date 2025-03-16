Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

Графіки вимкнення світла вводять через російські атаки на енергооб'єкти.

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Графік вимкнення світла на 17 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що відомо:

17 березня діятимуть графіки відключення світла

Графіки відключення світла будуть запроваджені з 6:00 до 20:00

В Україні на понеділок, 17 березня, вводять графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть діяти з 6:00 до 20:00. Вони будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу. Для промислових споживачів обмеження не передбачаються.

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"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти ... Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні об'єкти, заявив Герман Галущенко.

Незважаючи на те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.

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