Як можна захистити енергетику від ударів РФ: Галущенко назвав найкращий спосіб

Минулий рік був найважчим для української енергосистеми.

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Росіяни атакують українські енергетичні обʼєкти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, ДСНС України

Ключові тези:

2024 рік був найважчим для української енергосистеми

Для захисту енергетичних обʼєктів від атак РФ критично важливо посилити системи ППО

Російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні обʼєкти. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, минулий рік був найважчим для української енергосистеми, адже у 2022-2023 роках ворог починав бити по енергетичних об’єктах орієнтовно з жовтня, а у 2024 році удари почалися з березня і тривали весь рік.

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"Руйнування були дуже великі, набагато більші ніж за попередні роки. Змінився сам характер ударів, їх складність, зброя, яка для цього використовувалася. Тому це дійсно був найважчий рік з точки зору енергосистеми.", - зазначив голова Міненерго.

Крім того, він додав, що для захисту енергетичної інфраструктури України критично важливо посилити системи ППО.

"Насправді дійсно ППО - це найкращий захист... Тут абсолютно зрозуміло, що при такому рівні атака - от уявіть, що одночасно відбувається 250-300 засобів ураження, дронів і ракет - з такими викликами не стикалась жодна країна світу. І якщо ми зможемо забезпечити 100% захист неба, то це дасть можливість захистити як енергетичну, так і іншу інфраструктуру. Це важливо, без цього нам буде складно... Питання - наскільки швидко ці рішення будуть реалізовані. Але ми чітко показуємо ситуацію і показуємо наслідки. І, мені здається, що це настільки очевидно, що такі рішення мають прийматись швидко", - підкреслив Герман Галущенко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у четвер, 2 січня, графіки відключень світла не діятимуть. В енергосистемі України достатньо електроенергії, тому вимикати світло українцям не планують.

Попри те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему та зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.

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Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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