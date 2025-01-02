Як можна захистити енергетику від ударів РФ: Галущенко назвав найкращий спосіб

Ключові тези:
- 2024 рік був найважчим для української енергосистеми
- Для захисту енергетичних обʼєктів від атак РФ критично важливо посилити системи ППО
Російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні обʼєкти. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, минулий рік був найважчим для української енергосистеми, адже у 2022-2023 роках ворог починав бити по енергетичних об’єктах орієнтовно з жовтня, а у 2024 році удари почалися з березня і тривали весь рік.
"Руйнування були дуже великі, набагато більші ніж за попередні роки. Змінився сам характер ударів, їх складність, зброя, яка для цього використовувалася. Тому це дійсно був найважчий рік з точки зору енергосистеми.", - зазначив голова Міненерго.
Крім того, він додав, що для захисту енергетичної інфраструктури України критично важливо посилити системи ППО.
"Насправді дійсно ППО - це найкращий захист... Тут абсолютно зрозуміло, що при такому рівні атака - от уявіть, що одночасно відбувається 250-300 засобів ураження, дронів і ракет - з такими викликами не стикалась жодна країна світу. І якщо ми зможемо забезпечити 100% захист неба, то це дасть можливість захистити як енергетичну, так і іншу інфраструктуру. Це важливо, без цього нам буде складно... Питання - наскільки швидко ці рішення будуть реалізовані. Але ми чітко показуємо ситуацію і показуємо наслідки. І, мені здається, що це настільки очевидно, що такі рішення мають прийматись швидко", - підкреслив Герман Галущенко.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, у четвер, 2 січня, графіки відключень світла не діятимуть. В енергосистемі України достатньо електроенергії, тому вимикати світло українцям не планують.
Попри те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему та зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.
Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.
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Хто такий Герман Галущенко?
Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".
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