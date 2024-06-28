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Графіки вимкнення світла на 29 червня: у які години не буде електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
28 червня 2024, 18:50
192
Графіки вимкнення електроенергії 29 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби.
Графіки вимкнення світла на 29 червня: у які години не буде електроенергії
Графіки вимкнення світла на 29 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні у суботу, 29 червня, графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обсяг вимкнення світла буде однаковим у період з 00:00 до 24:00. Його збільшення поки не прогнозується.

"Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо. Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Графіки вимкнення світла на 29 червня: у які години не буде електроенергії
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.

Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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