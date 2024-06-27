Графіки вимкнення світла на 28 червня: як часто вимикатимуть електроенергію

В Україні у п'ятницю, 28 червня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Вони будуть введені на всю добу. Про це повідомляє Укренерго.
Слід зазначити, що обсяг обмежень буде меншим, ніж в останні дні. Обсяг буде однаковим від 00:00 до 24:00.
"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.
Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.
Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.
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