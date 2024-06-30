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Графіки вимкнення світла на 1 липня: як довго не буде електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2024, 19:24
319
Графіки вимкнення електроенергії 1 липня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби.
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Графіки вимкнення світла на 1 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у понеділок, 1 липня, графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обсяг вимкнення світла буде однаковим у період з 00:00 до 24:00. Його збільшення поки не прогнозується. Зазначається, що в Україні зросло енергоспоживання через спеку.

"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Графіки вимкнення світла на 1 липня: як довго не буде електроенергії
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.

Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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