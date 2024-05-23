Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електроенергії

В Україні 24 травня будуть вимикати світло для промислових та побутових споживачів. Графіки погодинних відключень діятимуть по всій країні. Про це повідомляє Укренерго.
Відключення світла очікуються з 00:00 до 24:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії. Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.
Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.
Як повідомляв Главред, в Україні розроблятимуть проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень електроенергії в регіонах. Міністерство енергетики та "Укренерго" отримали завдання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розробити раціональні та рівномірні графіки відключень для споживачів.
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