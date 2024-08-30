Графіки змінилися: яким регіонам України екстрено відключать світло

У п'ятницю, 30 серпня, у частині областей України було запроваджено зміни до графіків відключення світла. Вимикати будуть додатково ще одну чергу. Крім того, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення.
Учора в Укренерго повідомили, що сьогодні від початку доби до 06:00 діятиме одна черга відключень світла. До 09:00 вимикали дві черги. Очікувалося, що з ранку до 14:00 знеструмлюватиметься одна черга, а з 14:00 до 18:00 - дві черги.
Однак у низці областей України змінилися графіки:
- Сумська область: з 00:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - знеструмлюватиметься дві черги, з 18:00 до 21:00 - три черги;
- Запорізька область: з 09:00 до 14:00 введуть додатково ще одну чергу в графіки погодинних відключень;
- Кіровоградська область: з 08:00 до 18:00 буде дві черги, з 18:00 до 21:00 - три;
- Черкаська область: до 18:00 знеструмлюватимуть по дві черги, а з 18:00 до 21:00 - вимикатимуть три черги;
- Чернігівська область: з 09:00 до 14:00 відключатимуть електрику у двох чергах замість однієї.
Пізніше в ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
"Під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - ідеться в повідомленні.
Відключення світла в Україні - останні новини
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Однак зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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