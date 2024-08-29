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У 15 областях і Києві збільшили обмеження: де сьогодні не буде світла

Анна Ярославська
29 серпня 2024, 12:31
167
Споживання залишається високим через спеку в більшості регіонів України. Вимушено було застосовано додаткову чергу відключень.
Енергетик, вимкнення світла
Повністю або частково знеструмлено 568 населених пунктів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві та 15 областях енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії - з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.

Як повідомляє пресслужба НЕК Укренерго, енергетики продовжують усувати наслідки російської ракетно-дронової атаки 26 серпня. Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 568 населених пунктів.

Споживання залишається високим через спеку в більшості регіонів України. 28 серпня добовий максимум споживання було зафіксовано вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж 27 серпня.

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Зазначається, що вранці в більшості регіонів вимушено було застосовано додаткову чергу відключень. Таким чином, із 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві діятимуть три черги відключень одночасно.

Із графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитися на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, зазначили в Укренерго.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлено 568 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській областях.

З технічних причин знеструмлено споживачів у Запорізькій, Сумській та Київській областях.

Як повідомляв Главред, раніше планувалося, що 29 серпня буде такий графік відключень: з 00:00 до 15:00 - застосовуватимуть дві черги відключень; з 15:00 до 22:00 - три черги; а з 22:00 - 24:00 - знову дві черги.

Черги вимкнення світла, графіки вимкнення інфографіка
Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Однак зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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