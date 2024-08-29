Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

В Україні 30 серпня, у п'ятницю, вимикатимуть світло. Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє Укренерго.
У період з 18:00 до 21:00 вимикатимуть одразу по три черги. З 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть графіки для двох черг.
"В інший час доби застосовуватиметься одна черга відключень. Увага!" В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", - йдеться в повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Однак зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.
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