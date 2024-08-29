Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

В Україні протягом усієї доби вимикатимуть світло в обсязі 1, 2 і 3 черг.

https://glavred.net/ukraine/sveta-budet-bolshe-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-na-30-avgusta-10592675.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла на 30 серпня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні 30 серпня, у п'ятницю, вимикатимуть світло. Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 18:00 до 21:00 вимикатимуть одразу по три черги. З 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть графіки для двох черг.

"В інший час доби застосовуватиметься одна черга відключень. Увага!" В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", - йдеться в повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Однак зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред