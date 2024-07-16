Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

В різні години доби енергетики вимикатимуть світло одночасно для двох, трьох та чотирьох черг.

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Графік вимкнення електроенергії на 17 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у середу, 17 липня, протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у період з 00:00 до 6:00 світло вимикатимуть за графіками для двох черг одночасно. З 6:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 без електроенергії будуть одразу три черги; з 17:00 до 22:00 - по чотири черги.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія. відео дня

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

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