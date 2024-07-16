Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

В Україні у середу, 17 липня, протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що у період з 00:00 до 6:00 світло вимикатимуть за графіками для двох черг одночасно. З 6:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 без електроенергії будуть одразу три черги; з 17:00 до 22:00 - по чотири черги.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.
Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.
Інші новини:
- Буде дуже багато годин без світла: графік вимкнення електроенергії на 16 липня
- В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки
- Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем - The Economist
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред