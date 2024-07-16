УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2024, 19:36
547
В різні години доби енергетики вимикатимуть світло одночасно для двох, трьох та чотирьох черг.
свет, отключение света
Графік вимкнення електроенергії на 17 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у середу, 17 липня, протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у період з 00:00 до 6:00 світло вимикатимуть за графіками для двох черг одночасно. З 6:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 без електроенергії будуть одразу три черги; з 17:00 до 22:00 - по чотири черги.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

відео дня
Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення світла
Реклама

Головне за день

Град, шквали і грози: в Україну скоро прийде похолодання

Град, шквали і грози: в Україну скоро прийде похолодання

20:26 Синоптик
Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

19:36 Україна
Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий Армагеддон

Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий Армагеддон

19:03 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії 4641

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті 3451

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити 1905

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити

Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення 1530

Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення

Останні новини

20:40

Різниця у пострілах скоротилася, Росія відчула "снарядний голод" — ЗМІ

20:26

Град, шквали і грози: в Україну скоро прийде похолодання

20:14

За лічені секунди і прямо в магазині: як розпізнати несвіже куряче м'ясоВідео

19:47

Потужні вибухи в Маріуполі: Сирський показав, як росіяни збили "усі ATACMS"Відео

19:36

Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристівЩо чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів
19:03

Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий АрмагеддонВідео

19:00

Сценарій Криму проти країн Балтії: чи піде НАТО ва-банкПогляд

18:55

Найбільший страх для комарів та мух: ТОП-4 рослини, які відлякують комах

18:32

РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті

Реклама
18:21

Очистите дім від негативу: що потрібно викинути 17 липня - прикмети

17:48

Прихована функція: для чого потрібна щілина між корпусом та підошвою праски

17:45

Небезпечна спека: що рятує від сонячного удару – важливі правилаВідео

17:33

У цю гру можна грати удвох: низку регіонів РФ накрив потужний блекаут, була "бавовна"

17:13

Таємниця розкрита: чому насправді в СРСР заборонили кетчуп і до чого тут СШАВідео

16:47

Розкрито найгірший сценарій для Києва у разі підриву дамби ГЕС

16:40

Анастасія Foxy зробила аборт від Мурата Налчаджиоглу і підтвердила розрив стосунків

16:13

Як видалити плями на каструлі з нержавійки: 3 простих засоби

16:00

Зеленський зібрав командування: розкрито проблеми війська

15:50

Рада схвалила звільнення від мита та ПДВ для обладнання: що відомо

15:46

"Холостяк" Терен розкрив подробиці своїх останніх стосунків

Реклама
15:43

Потрібна всього 1 таблетка: як швидко відбілити білі шкарпетки

15:35

Тільки дай привід: 3 найбільш ревниві знаки зодіаку

15:28

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити

15:20

Україна переводитиме годинники чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон

15:15

І писку не почуєте: 4 способи позбутися комарів у будинку

15:09

Нардепку Безуглу внесли до бази центру "Миротворець": що стало причиною

15:05

В окупантів є козир: Братчук назвав головну мету літнього наступу РФ

14:59

Маша Єфросиніна розповіла, за чим сумує на відпочинку

14:17

В цьому їм немає рівних: топ знаків зодіаку, які найчастіше зраджують - дослідження

14:14

Сценарій війни РФ із НАТО: з якого напрямку може вдарити Москва – думка

14:11

Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем - The Economist

13:50

Літній рецепт: Ольга Сумська поділилася "божественним" рецептом желе з порічки

13:24

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали шматочок домашнього життя своїх дітей

13:15

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

13:14

Знищення Кримського мосту: в ГУР сказали, яке озброєння можна використати

12:59

Найспекотніший день літа: синоптик попередила про погоду 17 липня

12:54

Мати Шеннен Доерті порушила мовчання після смерті доньки

12:37

Мобілізація в Білорусі загрожує Лукашенку крахом режиму - Ступак

12:33

У Європі відреагували на "мирний план" Орбана: аналітики розкрили деталі

12:17

Імовірність участі Білорусі у війні: експерт пояснив, чого боїться Лукашенко

Реклама
12:14

Відправлення повістки поштою: чи вважатиметься вона врученою - адвокатка

12:09

"Це моя мрія": зрадниця Ані Лорак цинічно заговорила про мир

11:41

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

11:35

Неймовірно повітряні пиріжки, як із бабусиної книги рецептів - швидкий рецептВідео

11:33

РФ може спробувати перетнути кордон у двох областях України: деталі від ЗСУ

11:18

Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

11:09

Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

10:55

Церковне свято 17 липня: що заборонено робити у день великомучениці Марини

10:49

"Це просто неможливо": Наталя Могилевська показала, як проводить час із донькою

10:42

Катастрофічна атака РФ на гольф-карах: в Forbes здивували тактикою ворога

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти