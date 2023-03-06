"Бої досягли найвищого рівня напруження": Сирський розповів про складну ситуацію в Бахмуті

ЗСУ мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста.

Сирський розповів про складну ситуацію в Бахмуті / 93-а ОМБр Холодний Яр, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 5 березня, відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста.

Як зазначив Сирський під час брифінгу в Military Media Center, наразі бої за місто-фортецю досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - розповів Сирський.

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За його словами, опір українських сил на цьому плацдармі триває вже протягом декількох місяців, увесь цей час спроби російських військ захопити місто розбивалися об стійкість захисників України.

"Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

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