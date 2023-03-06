Залучали снайперів, літаки і 2 танка: боєць врятував з Бахмута 7-річного хлопчика і став його хрещеним

Військові провели надскладну операцію, щоб врятувати сім’ю з дітьми з міста, де тривають важкі бої.

Боєць врятував з Бахмута 7-річного хлопчика і став його хрещеним/ Facebook Петро Волощенко

Український військовослужбовець Петро "Стоун" Волощенко розповів, як вони з побратимами провели важку евакуацію з Бахмута сім’ї 7-річного хлопчика Стаса. Для того, щоб вивезти сім’ю з двома дітьми з міста, довелося провести надскладну операцію.

Після того, як батьки з дітьми опинилися у безпеці, боєць Волощенко похрестив врятованого ним хлопчика. Тепер він щодня спілкується зі своїм хрещеником. Про це захисник з Бахмута розповів у межах проєкту "Орестократія".

Військовий розповів, що він випадково зустрів у Бахмуті сім’ю 7-річного Стаса. Одного дня вони їхали з побратимами на авто і були змушені поїхати в об’їзд через вирву на дорозі від ворожого снаряда. Тоді Волощенко і побачив на вулиці хлопчика, який потім став його хрещеником.

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Хлопчик повів військових додому, щоб показати, як постраждала їхня квартира від обстрілів. Бійці одразу ухвалили рішення, що сім’ю потрібно евакуювати, проте батьки не спішили покидати місто. Тоді військові дали їм два дні на роздуми. Бійцям вдалося повернутися на те саме місце більше, ніж через два дні, через непередбачені обставини, і тоді вони забрали сім’ю.

Евакуація була дуже важкою, довелося проводити надскладну операцію, до якої навіть залучили снайперів ССО, льотчиків, стрілецький батальйон, а також два танки.

Facebook Петро Волощенко

Завдяки наполегливості військового Петра Волощенка з Бахмута вивезли всю родину – батька, маму, двох дітей і навіть кота Маркіза.

Боєць розповідає, що після порятунку сім’ї він хрестив 7-річного Стаса. Також він допоміг сім’ї знайти хорошу квартиру, у батьків уже є робота. Військовий зазначає, що зі своїм хрещеником він спілкується по два-три рази на день.

"Я став його хрещеним. Я поїхав у Чернівці і став його хрещеним по-справжньому, як це повинно бути. Тепер я його ангел-охоронець до кінця", – розповів захисник України.

Facebook Петро Волощенко

Facebook Петро Волощенко

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, українська армія тримає оборону у Бахмуті попри постійний штурм окупантів. Ситуація на цьому напрямку дуже складна. Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На Ставці розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону та посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Раніше в американському Інституті вивчення війни зазначали, що ЗСУ не виходять з Бахмута, але проводять маневри з тактичного відведення військ. Бойовики ПВК Вагнера просунулися в північно-східній частині Бахмута і районі залізничної станції Ступки, вважають в ISW.

Нагадаємо, українське командування заявляє, що про відхід з Бахмута не йдеться. Українські бійці тримають під контролем основну трасу в місто і навіть знімають ролики біля пам'ятника літаку, біля якого зараз йде найважча битва. Противник практично переконався в марності атак з півдня і сконцентрував зусилля на спробах оточити Бахмут.

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