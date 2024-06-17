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Чи готові українці продовжувати боротьбу проти РФ: в КМІС оприлюднили "цифри"

Марія Николишин
17 червня 2024, 17:53оновлено 17 червня, 19:41
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Більшість українців підтримують твердження, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах з РФ.
Чи готові українці продовжувати боротьбу проти РФ: в КМІС оприлюднили
Більшість українців вважають, що влада не повинна йти на компроміси з РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Більшість українців вважають, що влада не повинна йти на компроміси в переговорах з країною-агресором Росією, а Україна має продовжувати боротьбу. Це випливає з даних опитування КМІС.

Повідомляється, що більшість українців (58%) згодні з твердженням, що "Українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно". В КМІС додають, що не згодні з таким твердженням – 30%.

Згідно з опитуванням виходить, що частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%).

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"Проте наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно", - наголошують в КМІС.

Там також додали, що при цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум. Не згодні з цим – 25%.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

В той же час, існує думка, що серйозні переговори із Росією найімовірніше розпочнуться наприкінці 2024 року. Посередниками у переговорах може виступити Саудівська Аравія, Туреччина або Ватикан.

У разі початку переговорів, Україні потрібні сильніші позиції, які може забезпечити новий контрнаступ ЗСУ, заявив директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка і старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

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війна в Україні КМИС війна Росії та України мирні переговори з Росією
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