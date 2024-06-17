Чи готові українці продовжувати боротьбу проти РФ: в КМІС оприлюднили "цифри"

Більшість українців підтримують твердження, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах з РФ.

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Більшість українців вважають, що влада не повинна йти на компроміси з РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Більшість українців вважають, що влада не повинна йти на компроміси в переговорах з країною-агресором Росією, а Україна має продовжувати боротьбу. Це випливає з даних опитування КМІС.

Повідомляється, що більшість українців (58%) згодні з твердженням, що "Українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно". В КМІС додають, що не згодні з таким твердженням – 30%.

Згідно з опитуванням виходить, що частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%).

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"Проте наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно", - наголошують в КМІС.

Там також додали, що при цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум. Не згодні з цим – 25%.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

В той же час, існує думка, що серйозні переговори із Росією найімовірніше розпочнуться наприкінці 2024 року. Посередниками у переговорах може виступити Саудівська Аравія, Туреччина або Ватикан.

У разі початку переговорів, Україні потрібні сильніші позиції, які може забезпечити новий контрнаступ ЗСУ, заявив директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка і старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

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