'Жоден не уникне відповідальності': Зеленський запровадив санкції проти 650 осіб

Під санкції потрапили російські компанії військово-промислового комплексу та посадовці.

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ / Колаж фото ОПУ, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських компаній ВПК та посадовців. Він заявив, що жоден російський пособник не уникне відповідальності. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Під санкції також потрапили колаборанти та сотні компаній.

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію ... Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, жоден не уникне відповідальності", - сказав Зеленський.

відео дня

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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