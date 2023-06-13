"Готуємо сценарії": Зеленський обіцяє покарати керівництво РФ за війну в Україні

За словами президента, всі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином - агресією.

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Володимир Зеленський готує покарання для росіян / Колаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Сьогодні, 13 червня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України.

Як повідомив Зеленський, на важливій нараді були присутні представники Офісу президента України, члени уряду, Верховної Ради та офісу генерального прокурора.

"Готуємо кілька сценаріїв заради одного обов'язкового результату - реального, законного і справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України", - додав президент.

За його словами, всі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином - агресією.

"Відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал. Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет", - додав Зеленський.

Війна в Україні

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін втратив колишню владу. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня перейшов до відкритого конфлікту з керівництвом Міноборони країни-окупанта Росії - Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим.

Пригожин, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі звернувся до військового відомства з вимогою надати бойовикам зброю.

Пізніше Пригожин вивів своє бандформування з Бахмута Донецької області. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що угруповання Вагнер практично повністю розбита.

Дивіться відео, як Путін заявив ,що "ЗСУ і НАТО вторглися в РФ":

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